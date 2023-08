Vallanzengo, il Vice Sindaco Paolo Zegna nuovo economo comunale

Movimenti di personale al Comune di Vallanzengo, dove, dal 1° agosto il Vice Sindaco Paolo Zegna è il nuovo economo comunale in sostituzione della precedente economa, trasferitasi in altro comune.

In tema di personale dell'ente, altre due persone prestano servizio a Vallanzengo dal 1° agosto.

Una all'ufficio ragioneria, in orario extra time rispetto al comune dove svolge servizio ordinario, per 8 ore settimanali fino alla fine dell'anno, al fine di garantire la continuità dell’attività dopo un'altra mobilità.

L'altra riguarda un dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze con esperienza ventennale presso le amministrazioni comunali, che svolgerà, in orario extra time rispetto al servizio presso il Ministero, attività di formazione e supporto al personale amministrativo per il fino al 31 dicembre, per 2 giorni alla settimana, e per 4/5 ore al giorno.