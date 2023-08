Piatto: dal Comune un contributo agli allievi iscritti alla prima elementare

Lo scopo è quello di tutelare il diritto allo studio garantito dalla Costituzione e sostenere economicamente in questo difficile periodo le famiglie. Ed ecco che la giunta dell'amministrazione di Piatto intende assegnare un contributo alle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Primaria dell’obbligo (1° elementare) residenti in Piatto.

In particolare, secondo quanto previsto dalla delibera di giunta, a ciascun alunno residente in Piatto e frequentante la Scuola Primaria dell’obbligo (1° elementare) sarà dunque assegnato un contributo di €. 100,00. In tutto a ricevere i contributi saranno 3 bambini.