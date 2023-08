Mensa e scuolabus, ecco come iscriversi ai servizi scolastici a Sagliano

Per iscriversi ai servizi mensa e scuolabus nelle scuole di Sagliano, basta collegarsi al sito istituzionale del Comune di Sagliano Micca al seguente indirizzo: https://www.comune.saglianomicca.bi.it/ posizionarsi nella Home Page nella pagina centrale “Accesso Rapido” e selezionare SPORTELLO ON LINE DEL COMUNE.

Di seguito selezionare, alla voce Presentazione istanze on line la cartella SERVIZI SCOLASTICI all’interno della quale potrete procedere alla compilazione per “Iscrizione mensa scolastica” e “Iscrizione trasporto scolastico” a seconda di ciò che vi necessita, autenticandovi con lo SPID o con la CIE PROCEDERE CON L’AUTENTICAZIONE ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE il 18 agosto 2023

SERVIZIO PRE SCUOLA/POST SCUOLA E POMERIGGI INTEGRATIVI:

Pre scuola per coloro che frequentano la scuola dell’infanzia dalle ore 07:30 alle ore 08:00 e la scuola primaria dalle ore 07:30 alle ore 08:30 da lunedì a venerdì

Pomeriggio integrativo per coloro che frequentano la scuola primaria dalle ore 12:30 alle ore 16:30 dei giorni di martedì e venerdì, Post scuola per coloro che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria dalle ore 16:30 alle ore 17:30 da lunedì a venerdì e si svolgeranno nei locali al piano interrato con accesso indipendente ed esterno ai locali scolastici in Piazza Pietro Micca.

Al fine di poter organizzare i servizi la richiesta di adesione dovrà essere formalizzata ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 4 SETTEMBRE 2023.