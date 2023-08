Portula: donna scivola e si ferisce a una gamba. Interviene il Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino stazione di Valle Mosso nel pomeriggio di oggi martedì 15 agosto intorno alle 17.

Una donna che assieme ad un gruppo di amici stava facendo una passeggiata nei dintorni di Portula, in frazione Castagnea, è scivolata. Ha accusato immediatamente un forte dolore alla gamba che non le permetteva di camminare, per questo un'altra donna del gruppo si è allontanata dalla zona dove si trovavano che non era coperta dal segnale del telefono e una volta raggiunto, ha chiamato i soccorsi.

Immediato l'intervento del Soccorso Alpino che ha recuperato la donna, di circa 60 anni, della zona, che è rimasta fortunatamente sempre cosciente. Non è da escludere che la caduta sia dovuta al terreno reso franoso dalle piogge di questi giorni.

Portata a Valle, la donna in frazione Castagnea è stata raggiunta dal 118 che l'ha trasportata all'ospedale per le cure mediche del caso.