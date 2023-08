Pd Biella: "Che fine ha fatto la manutenzione della segnaletica orizzontale?"

"A cosa serviva la “Road Map” sulla segnaletica, quali provvedimenti verranno adottati per garantire la sicurezza stradale in città e quale attenzione è riservata alla salvaguardia di pedoni, studenti, anziani, residenti in particolare nelle strade interessate da un alto tasso di traffico veloce e pesante", sono le domande che pone il gruppo consigliare del Pd Biella attraverso un'interrogazione.

"Dopo quasi quattro anni dal giorno in cui l’assessore alla Polizia Locale, sicurezza e viabilità ha rilasciato dichiarazioni in relazione alla mappatura della segnaletica stradale e conseguente manutenzione della stessa, la situazione in città è drammaticamente desolante per il mancato ripristino delle segnature di attraversamenti pedonali, stop, stalli per disabili e posti auto", scrivono il consiglieri Valeria Varnero, Marta Bruschi, Rinaldo Chiola, Mohamed Es Saket, Paolo Rizzo.

Nell'interrogazione i consiglieri sottolineano anche come non sia stata adottata alcuna misura utile per far rallentare gli automobilisti nelle vie Pietro Micca, Lamarmora, Galimberti e Tripoli.