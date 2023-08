Mezzana, via alla ricostruzione della condotta fognaria di Via Elvo Tempia - Foto archivio newsbiella.it

Ad inizio luglio la Giunta Comunale di Mezzana Mortigliengo ha approvato il progetto predisposto da Cordar Biella Servizi, in qualità di gestore del servizio idrico per il Comune, relativo alla ricostruzione della condotta fognaria di Via Elvo Tempia, danneggiata in seguito ad un'alluvione. Per tale

Per l'intervento la Giunta ha stanziato l'importo di 18.910 euro.