Congresso Mondiale dei Sarti, la qualità biellese ha incontrato una forte componente asiatica, VIDEO

Eccellenza italiana, moda di lusso e sapienza artigianale rappresentano i punti chiave dell’evento di rilevanza mondiale, tenutosi a Biella, dall1 al 5 agosto. Sono 34 i Paesi che hanno partecipato alle serate biellesi e con la loro esperienza hanno sfilato eccellenze sartoriali, il premio più ambito del settore: le Forbici d’Oro assegnato al coreano Segun Jin (che da diversi anni vive e lavora a Firenze), vision del futuro, formazione dei giovani e sostenibilità.

Ai microfoni di Newsbiella.it il massimo esponente del 39° Congresso Mondiale dei Sarti: Gaetano Aloisio, nuovo Presidente di World Federation of Master Tailors, sostituto di Liang-Hung Ho: “Biella ci ha donato grandi opportunità dal punto di vista sartoriale: rappresenta la capitale del tessuto pregiato e un punto di riferimento a livello mondiale. Da circa quattro anni ci siamo dedicati all’elaborazione di nuovi progetti e in futuro intendiamo approfondire i campi della formazione e della divulgazione”.

All’evento una forte componente asiatica, ci illustri lo scenario mondiale… “L’Asia sta diventando una potenza nel campo della sartoria di qualità – continua Aloisio - nel giro di pochi anni si è avvicinata a questo settore e rappresenta un mercato in forte espansione. Sono in molti i Paesi che vengono da noi per captare l’idea italiana, per imparare e apprendere la nostra filosofia: stanno crescendo in modo esponenziale!”

Biella rappresenta una grande opportunità per i giovani che intendono contribuire con passione e creatività al campo della moda di lusso e grazie ai grandi esperti, sarà possibile riportare sul territorio un mercato che tende ad Est.