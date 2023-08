"Steps Towards 2030: our Agenda for Sustainability", a Roppolo via al Progetto Erasmus+ Scambio di Giovani -Foto archivio newsbiella.it

"Steps Towards 2030: our Agenda for Sustainability" è titolo del Progetto Erasmus+ Scambio di Giovani, che si terrà dal 24 al 31 agosto sul territorio di Slowland Piemonte, con la partecipazione dei comuni di Cavaglià, Cerrione, Piverone, Roppolo, Salussola e Viverone.

"Steps Towards 2030: our Agenda for Sustainability" è uno scambio europeo che prevede l'accoglienza di 36 giovani provenienti da Lettonia, Polonia, Grecia e Italia, che lavoreranno per una settimana su temi quali transizione ecologica e sostenibilità dei territori.

L'evento inaugurale del progetto si terrà al Castello di Roppolo giovedì 24 agosto 2023 alle 17