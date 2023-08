Bardonecchia prova a ripartire, ma restano criticità: scarseggia l'acqua in case e locali della parte bassa del paese

Ferragosto di festa ma anche di lavoro, oggi, a Bardonecchia. L'intento è infatti quello di ritornare alla normalità dopo l'esondazione del torrente Frejus di due giorni fa. E mentre nella cittadina dell'Alta Val di Susa si fa la conta dei danni, stimati in circa 10 milioni di euro, e il presidente della Regione Alberto Cirio insiste con la richiesta dello Stato di Emergenza, i turisti e i villeggianti si godono per quanto possibile il Ferragosto in montagna.

Proprio da questa mattina è infatti consentito l'ingresso a Bardonecchia anche in auto, attraverso l'autostrada, che fino ieri sera era rimasta chiusa. Ci sono però delle eccezioni: per entrare a Bardonecchia bisogna essere possessori di seconde case o avere una prenotazione alberghiera o al ristorante per il pranzo o la cena di Ferragosto. Tutti gli altri restano fuori o devono prendere il treno: la ferrovia funziona infatti regolarmente. Resta ancora chiusa al traffico privato, invece, la Statale 24, percorribile solo per i mezzi che stanno operando.

Per dimostrare il ritorno alla normalità, il Comune di Bardonecchia, che ha preso atto dell'annullamento degli spettacoli di "Scenario Montagna" previsti al Palazzo delle Feste, ha annunciato che giovedì ci sarà regolarmente, come ogni settimana, il mercato di Borgo Vecchio.