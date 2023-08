Maltempo nella notte, ancora diversi interventi dei Vigili del Fuoco

Ancora maltempo nella notte di lunedì 14 agosto, ancora piogge intense e vento che hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco in diverse zone del Biellese, in particolare per piante cadute sulle strade e sui cavi elettrici.

Tra le zone dove sono intervenute le squadre ci sono Quaregna, Bioglio, Valle Mosso e Tollegno, dove i Vigili del Fuoco sono invece stati chiamati per dei cavi che sfiammavano e si è dovuto attendere l'arrivo dei tecnici dell'Enel.

Ad avvertire dei disagi in tutti i casi sono stati i passati.

Le prime chiamate al 112 sono arrivate intorno alle 23,30 e l'ultimo intervento è stato verso le 5 del mattino.