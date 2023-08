Controllate dalla Polizia 500 persone e 250 veicoli

La Polizia di Stato nel week end appena trascorso ha effettuato numerosi controlli interessando le principali arterie stradali ed i luoghi maggiormente frequentati della provincia sia a Verbania che ad Omegna.

Sono stati predisposti ben 30 posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal comune di Verbania e di Baveno, in particolare lungo gli svincoli autostradali.

Nel corso del servizio, sono state controllate circa 500 persone, 250 veicoli ed elevate 3 sanzioni amministrative per uso personale di sostanza stupefacente.