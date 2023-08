Bioglio: importanti danni per via del Maltempo, sradicati pali della luce, FOTO

Bioglio, danni per via del Maltempo, sradicati pali della luce

Intervento dei Carabinieri oggi 15 agosto intorno alle 09,30 circa a Bioglio, lungo la s.p. 209, all' altezza di frazione Becca in via Amba Alagi, dove nella notte a seguito del maltempo con forti raffiche di vento, sono cadute quattro piante ad alto fusto di notevoli dimensioni sulla linea elettrica e Telecom sradicando due pali della luce ed invadendo completamente la via in questione.

Dalle 3 di notte fino alle 11,30 di oggi frazione Becca è rimasta senza corrente. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o a cose.

Sul posto sono intervenuti oltre ai Carabinieri, anche il personale Enel, i Vigili del Fuoco di Biella

personale Telecom e un privato cittadino che utilizzando un grosso trattore è riuscito a liberare la carreggiata.