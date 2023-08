Auto contro un muro a Chiavazza, conducente illeso, FOTO

Incidente oggi martedì 15 agosto a Chiavazza, a Biella, in via Vigliano.

Verso la tarda serata di oggi, intorno alle 19, un'auto ha finito la sua corsa contro il muro di una palazzina che delimita l'area dei garage. Da una prima ricostruzione sembra che il conducente non abbia riportato ferite e non siano rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. In questo momento dovrebbero arrivare i tecnici del Comune per transennare la parte del muro dove è andata a sbattere l'auto.