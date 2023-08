Cossato: Solenne processione per le vie cittadine FOTO

Cossato: Solenne processione per le vie cittadine

Come di consueto, in occasione della festa patronale di Cossato, si è svolta ieri sera 14 agosto, la solenne processione per le vie della città, dopo il rosario delle 20.30.

Le celebrazioni sono state officiate da Don Fulvio Dettoma; presenti il Sindaco Moggio, il vice Sindaco Furno Marchese, l'Assessore Bocchio Chiavetto e il Presidente del Consiglio comunale, Zinno. Presente anche il Vescovo di Biella Roberto Farinella.

Le celebrazioni patronali proseguiranno domani, martedì 15 agosto: ore 10:00, accoglienza delle autorità in Piazza della Chiesa; ore 10:30, Solenne Celebrazione presieduta da Mons. Alceste Catella, Vescovo Emerito di Casale Monferrato. Ore 20:00 Santa Messa celebrata nella Chiesa di Nostro Signore di Oropa, alla Spolina; presterà servizio la Filarmonica Cossatese.

Mercoledì 16: Festa di San Rocco, ore 8:00 Santa Messa e alle ore 11:00, la benedizione degli animali domestici.

Si ricorda, che le messe delle ore 8:30, delle 9:30 e delle 18:00, sono state sospese o spostate negli orari sopraindicati.