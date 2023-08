A Cossato la Festa Patronale, FOTO e VIDEO

Importante appuntamento oggi martedì 15 agosto a Cossato per la Festa Patronale. Dopo la processione per le vie di Cossato ieri sera (leggi Cossato solenne processione), in questo momento si sta celebrando la Santa Messa presieduta da Mons. Alceste Catella, Vescovo Emerito di Casale Monferrato.

Presenti per l'occasione accolti dal sindaco Enrico Moggio rappresentanti della Provincia, dei vari enti del territorio e delle forze dell'ordine.

Sempre oggi alle ore 20,00 la Santa Messa sarà celebrata nella Chiesa di Nostro Signore di Oropa, alla Spolina; presterà servizio la Filarmonica Cossatese.