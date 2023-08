Viverone, taglio alghe sul lago, alcuni chiarimenti

A seguito di quesiti da parte di frontisti e frequentatori del Lago relativamente al taglio delle alghe, si ricorda che i periodi e le zone di taglio sono regolamentati dalla Regione Piemonte in base a relativa Determina Dirigenziale che prevede, come periodi indicativi di taglio, da Aprile ad Ottobre. Eventuali richieste del Comune antecedenti alle date di inizio taglio devono essere motivate e indirizzate ad ARPA ( Agenzia Regionale per l’Ambiente ) la quale, dopo un sopraluogo e date non ostative dei prelievi della stessa ai fini della balneazione, eventualmente autorizza il taglio.

Questo anno, come da comunicazione di ARPA il taglio ha potuto iniziare dopo il 10 Giugno per non interferire con attività della stessa per prelievi di controllo sul Lago.

In ogni caso la barca sfalcia alghe opera sin dove il pescaggio lo consente.

Il taglio non è libero su tutto il Lago. E’ ammesso solamente in quattro zone delimitate da apposita cartografia allegata alla suddetta D.D. Regionale.Il costo del taglio alghe, di ca. 15.000 annue, viene finanziato dalla Gestione Associata del Lago di Viverone con i proventi relativi alla occupazione dei beni demaniali, pontili, boe, aree, ecc in base a tariffe stabilite annualmente dalla Regione Piemonte, questo anno le tariffe sono aumentate del 7,8%.