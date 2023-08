Camandona, assunto un nuovo dipendente

Con contratto del 31/07/2023 il Comune di Camandona ha assunto a tempo indeterminato Gabriel Degrandi in sostituzione di Canova Vilma collocata in pensione. Gabriel è stato inquadrato in categoria C1 con l’incarico e la responsabilità del settore amministrativo, dell’anagrafe e dello stato civile dell’ente.

"Il nostro piccolo comune - spiegano dal Comune - non possiede altri funzionari fissi e quindi viene richiesto a Gabriel, oltre agli incarichi citati, di collaborare con i professionisti esterni per lo svolgimento di tutte le incombenze in carico ai comuni (ufficio tecnico, finanziario, tributi); l’Amministrazione augura al giovane e volenteroso impiegato di lavorare con voglia e passione così come ha già dimostrato di fare in questo anno di collaborazione con noi".

Con l’approvazione di una variazione di bilancio è stata prevista anche l’assunzione per un periodo di 4 mesi di un/una giovane tirocinante che dovrà collaborare con Gabriel per la sistemazione dei contratti cimiteriali sulla base delle nuove normative del regolamento, ed altre iniziative per l’aggiornamento di pratiche rimaste inevase da tempo.