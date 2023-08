Cantieri di lavoro aperti anche alle persone disabili. Ecco i bandi per i Comuni

"Una misura efficace nel contrasto alla disoccupazione e alla povertà – dichiara l'assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino – i cantieri di lavoro attivati con la Regione rappresentano, da un lato, una boccata d'ossigeno per i Comuni nello svolgimento di numerosi progetti sociali o di riqualificazione e manutenzione e, dall'altro, restituiscono dignità e ristoro economico a tante famiglie in difficoltà. Il nostro obiettivo, in linea con il Governo Nazionale, è investire sulle politiche del lavoro favorendo lo sviluppo di una società civile, che non lascia indietro nessuno. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili a sostegno di quella popolazione che oggi si trova in difficoltà, superando ogni forma di assistenzialismo fine a se stesso, che non produce alcun effetto positivo né per il lavoratore né per la collettività".

Dal 16 agosto i Comuni potranno presentare nuovi progetti di cantieri di lavoro, da svilupparsi sui propri territori. Per la realizzazione della misura, l'assessorato guidato da Elena Chiorino ha stanziato 4,2 milioni di euro suddivisi in: 2,6 milioni per i cantieri rivolti a persone disoccupate; 400 mila euro destinati a persone in regime di restrizione della libertà personale. Per la prima volta i cantieri di lavoro saranno destinati a coinvolgere anche persone con disabilità con un investire di risorse pari a 1,2 milioni di euro.

CHE COSA SONO I CANTIERI DI LAVORO