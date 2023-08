Il Silent Book Club Biella è pronto a tornare e lo farà in una nuova location, il Bar Italy in via Ivrea 101 (di fianco a Bergo Pneumatici).

Un posto accogliente dove poter gustare ottimi cocktail e leggere un buon libro, il binomio perfetto per tutti gli amanti della lettura e degli aperitivi.

Il quarto appuntamento è in programma mercoledì 23 agosto a partire dalle 18. Per partecipare si può inviare una mail a silentbookbiella@gmail.com.