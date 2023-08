A Bardonecchia anche il Soccorso Alpino per la gestione dell'emergenza FOTO

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sta intervenendo a Bardonecchia (TO) per la gestione dell'evento alluvionale che ha colpito il comune nel tardo pomeriggio di ieri. Nel corso della notte le squadre di soccorritori accorsi sul luogo da tutta la Valle di Susa e dalla Valsangone hanno operato lungo l'alveo del fiume a valle dell'abitato per individuare automezzi trascinati dalla piena, identificarli e verificare che non vi fossero persone intrappolate all'interno. Alcuni automezzi sono stati ispezionati fino a quasi 10 km di distanza dall'abitato di Bardonecchia. Nel corso della notte, inoltre, si è proceduto con l'evacuazione di un gruppo di campeggiatori dalla zona di Rochemolles, dopo che le loro tende erano state coinvolte da una colata di fango. Le operazioni si stanno svolgendo sotto il coordinamento del Centro Operativo Comunale e della Protezione Civile.