Nella notte di ieri domenica 13 agosto nel Biellese e non solo si è abbattuto un violento temporale.

A Donato un fulmine ha provocato l'incendio del tetto di un porticato (leggi Maltempo: nella notte a Donato), mentre in altre zone sono diverse le piante che sono cadute per via del forte vento, e le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e di Cossato sono ora al lavoro per sistemare i danni.