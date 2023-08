Maltempo, Vigili del Fuoco al lavoro per l'intera giornata per piante in strada, foto archivio

Sono stati diversi gli interventi oggi lunedì 14 agosto nel Biellese da parte dei Vigili del Fuoco per piante cadute in strada per il maltempo che ha interessato la provincia nella notte.

I primi sono stati al mattino (leggi Piante cadute), e nel pomeriggio sono proseguiti in particolar modo a Crevacuore, dove si trovano su di un intervento anche in questo momento, quindi a Pollone, e Pray e a Biella Pavignano, in Strada Antica per Andorno.