Maltempo: nella notte a Donato un fulmine colpisce il tetto del porticato di una casa

Attimi di paura a Donato. Nella notte tra domenica 13 agosto e lunedì 14 agosto un fulmine ha colpito il tetto del porticato di una casa causando l'incendio di una sua piccola parte. Ad assistere alla scena è stato un vicino che ha visto una parte dell'abitazione prendere fuoco e ha chiamato il 112.

Fortunatamente i Vigili del Fuoco sono arrivati per tempo e hanno evitato il peggio: il fatto è accaduto intorno all'1 di notte e due squadre hanno lavorato fino alle 3,40 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il tetto.

Al momento dell'incendio nell'abitazione non c'erano persone al suo interno in quanto si tratta di una seconda casa che sembra che sia comunque agibile.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri.