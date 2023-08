Carabinieri, lotta allo spaccio: tre segnalazioni e una denuncia nel fine settimana

In seguito a un servizio di controllo, ieri domenica 13 agosto i Carabinieri di Coggiola intorno all'1,20 di notte a Pray a bordo di un'auto hanno trovato circa 3 grammi di cocaina, oltre a dell'eroina, un grammo circa.

Un passeggero, residente del cossatese, è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish; un altro, sempre del cossatese, anche lui è stato trovato in possesso di hashish. Il conducente, 48enne, è stato invece denunciato in quanto ha rifiutato di sottoporsi al test per accertare la guida sotto gli effetti di stupefacenti. Per i due uomini a bordo della stessa auto, rispettivamente di 26 e 34 anni, è invece scattata la segnalazione come assuntori.

I Carabinieri di Candelo nella giornata di venerdì hanno invece segnalato alla Prefettura un ragazzo del 2001 perchè trovato in possesso di un grammo di hashish.