Biella: ladri passano dalla porta basculante per il cane e mettono l'appartamento a soqquadro

A denunciare l'accaduto è stata la mamma che abita al piano di sotto: nella mattina di ieri, domenica 13 agosto, la donna ha sentito alcuni rumori provenire dall'appartamento della figlia che abita al piano di sopra che in quel momento non era in casa, e ha chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, che da una prima ricostruzione del fatto hanno accertato che ignoti sono entrati nell'alloggio passando dalla porta basculante del cane che si trova in una porta finestra sul balcone.

L'appartamento è stato messo a soqquadro ma sembra che non sia stato portato via nulla.