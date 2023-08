Sala Biellese in festa per San Rocco tra spettacoli e rinfresco alpino

Due giorni di festa a Sala Biellese per San Rocco. La manifestazione inizia sabato 19 agosto, alle 21, con lo spettacolo magico per grandi e piccini. Seguirà una serata in allegria.

Domenica, invece, alle 11, avrà luogo la Santa Messa celebrata da don Giovanni Zacchero. Al termine della funzione, rinfresco a cura degli Alpini con pomeriggio in allegria.