In arrivo due appuntamenti legati alla montagna e alla devozione alla Madonna di Oropa

L’associazione Cammino della Luce di Pray, il Comune e la Pro Loco di Rassa Valsesia propongono due appuntamenti legati alla montagna e alla devozione alla Madonna di Oropa.

La prima iniziativa è in programma per venerdì 18 agosto, alla Bocchetta del Croso, in territorio di Rassa, nell’area che è lo spartiacque naturale tra la Valsesia e il Biellese, dove sarà proposta la Festa della Madonna di Oropa, ad un anno esatto dalla posa della statua, raffigurante la Vergine Nera, che il Cammino della Luce ha collocato in una cappella appositamente costruita, al termine di un pellegrinaggio che ha toccato più di 120 parrocchie. Questo il programma della giornata: alle 7,30 partenza dalla chiesa parrocchiale di Rassa in processione attraverso la Val Sorba fino al colle del Croso. Alle 11,30 sarà celebrata la Santa Messa, al termine piccolo incanto. A seguire, il pranzo al sacco.

Nel pomeriggio il rientro a Rassa. Il percorso ha un tempo di percorrenza di circa 4 ore, grado di difficoltà BC, l’altitudine di partenza è di 917 metri, quella di arrivo di 1940 metri. C’è la possibilità di raggiungere il Croso in elicottero: i voli saranno effettuati dalle 9 in avanti. Ritorno a tutte le ore fino alle ore 16, stessa tariffa dell’andata. Per prenotazione voli contattare Daniela Magliocco 3476613223. I voli potranno essere effettuati anche dalla vallata biellese, partendo da Piedicavallo. In caso di maltempo, la festa verrà rinviata alla prima giornata di tempo favorevole.

Nel fine settimana del 9 e 10 settembre tornerà invece un appuntamento molto sentito dalle genti della Valsesia: il pellegrinaggio da Rassa al Santuario di Oropa. La manifestazione avrà inizio sabato 9 settembre, con la messa alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale di Rassa, al termine della quale partirà il pellegrinaggio devozionale a piedi, che per tradizione si svolge di notte. Sono previste soste alla Bocchetta del Croso, dinnanzi alla cappella della Madonna, a Montesinaro e al Santuario di San Giovanni di Andorno. L’arrivo ad Oropa è previsto attorno alle 11 del mattino di domenica 10 settembre. Alle 12,30 il pranzo presso il Ristorante Le Fornace, su prenotazione.

Nel pomeriggio, alle 16,15, la processione dai cancelli di Oropa fino alla basilica antica, dove, alle 16,30, si parteciperà alla Santa Messa. Il rientro è previsto alle 18, con partenza da Oropa in pullman GT per il rientro a Rassa. Il percorso è consigliato a camminatori molto esperti. Iscrizione obbligatoria entro e non oltre il 27 agosto compilando i moduli disponibili presso il Comune di Rassa, sul sito Internet comunale, alla Locanda delle Alpi di Rassa, o contattando il Cammino della Luce al 3476613223.

Per i pellegrini non camminatori, ma che desiderano raggiungere il santuario per partecipare alla giornata di domenica 10 settembre, c’è la possibilità di usufruire del pullman: per informazioni contattare il Comune di Rassa 016377287 o Sara Sisti 3295379739