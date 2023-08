Ponderano: "Occorre potenziare la video sorveglianza e la presenza dell'amministrazione"

"Mette tristezza leggere le legittime doglianze di un cittadino ponderanese che pongono in evidenza lo stato di abbandono di una parte del paese".

Leggi anche: Ponderano, ancora rifiuti abbandonati e degrado: residenti furibondi

"Già nel 2021 il Sindaco ha dichiarato di essere al corrente della problematica promettendo un intervento: trascorsi due anni, perché non ha fatto nulla?

Nonostante i rilievi della minoranza e le richieste di potenziare la videosorveglianza, introdotta in paese dalla precedente amministrazione, il Sindaco si è mai recato nelle aree meno centrali del paese a verificare la pulizia e il rispetto delle regole di convivenza? Possiamo solo sperare che la magia della campagna elettorale alle porte fornisca un po’ di dinamismo per cercare di risolvere finalmente la problematica che i cittadini della frazione Alberetti lamentano".