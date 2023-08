Polizia, campagna contro l'abbandono degli animali VIDEO

Tempo di vacanze, tempo di spostamenti da “bollino nero” e durante questo periodo purtroppo ancora qualcuno abbandona i propri animali domestici.

A sottolineare il fenomeno la Polizia di Stato con una nota sul proprio sito web: "Finora nel 2023, secondo L’Ente nazionale protezione animali, sono stati abbandonati o ceduti 127 animali al giorno, fenomeno destinato a crescere nella stagione estiva e che la Polizia di Stato vuole prevenire e contrastare attraverso le proprie campagne di sensibilizzazione. #lamiciziaèunacosaseria è il messaggio del nuovo video della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali, perché tutto questo è evitabile con un semplice e doveroso gesto d’amore: non abbandonarli ma portarli con sé. Per chi dovesse notare un animale abbandonato è sufficiente che chiami i numeri d’emergenza per avvisare le Forze dell’ordine e metterlo in sicurezza".

Di seguito il video della Polizia di Stato, visibile sulla propria pagina YouTube