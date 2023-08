Camandona, in Comune assunti un dipendente ed un tirocinante

Il Comune di Camandona ha recentemente assunto un dipendente ed un tirocinante per un periodo di 4 mesi.

Inoltre sono in corso lavori alle Frazioni Bianco e Falletti e alla Strada dell'Alpe.

Ecco tutti i dettagli delle attività dell'Amministrazione

Assunzione nuovo dipendente. Con contratto del 31/07/2023 è stato assunto a tempo indeterminato Gabriel Degrandi in sostituzione di Canova Vilma collocata in pensione. Gabriel è stato inquadrato in categoria C1 con l’incarico e la responsabilità del settore amministrativo, dell’anagrafe e dello stato civile dell’ente. Il nostro piccolo comune non possiede altri funzionari fissi e quindi viene richiesto a Gabriel, oltre agli incarichi citati, di collaborare con i professionisti esterni per lo svolgimento di tutte le incombenze in carico ai comuni (ufficio tecnico, finanziario, tributi); l’Amministrazione augura al giovane e volenteroso impiegato di lavorare con voglia e passione così come ha già dimostrato di fare in questo anno di collaborazione con noi.

Assunzione di tirocinante. Con l’approvazione di una variazione di bilancio è stata prevista l’assunzione per un periodo di 4 mesi di un/una giovane tirocinante che dovrà collaborare con Gabriel per la sistemazione dei contratti cimiteriali sulla base delle nuove normative del regolamento, ed altre iniziative per l’aggiornamento di pratiche rimaste inevase da tempo.

Scuola parentale. Con contratto dell’01/08/2023 sono stati assegnati i locali della casa del comune di frazione Falletti,1 all’Associazione Eduterra che da settembre avvierà l’attività con due progetti: il primo, “PanPluc”, sperimentale, è volto ai bimbi e alle bimbe dai 3 ai 5 anni, il secondo è un progetto di primaria parentale che s’intitola “Nubìvago” accoglie i bambini appartenenti alla fascia di età 6/11 anni e le loro famiglie, basandosi sulla “pedagogia del bosco, sull’educazione in natura e sul principio di scuola diffusa” tende a favorire una maggiore interazione tra l’individuo e l’ambiente circostante; la scuola diffusa prevede l’utilizzo di spazi esterni al di fuori delle aule scolastiche quali la bellissima piazza di Falletti sotto i centenari ippocastani, la zona rurale di Carcheggio e la zona circostante il Santuario del Mazzucco.

Quadro dei caduti e combattenti della 1a guerra mondiale. Recentemente l’Amministrazione Comunale ha fatto restaurare il quadro rappresentante i caduti (29) ed i combattenti (283) della 1a guerra mondiale che era stato consegnato al comune assieme alla inaugurazione del monumento ai caduti avvenuta nell’anno 1923 e successivamente, presumibilmente dalla prima amministrazione comunale dopo il 1945, accatastato nel più polveroso degli archivi comunali. Il dott. Mario Tridici di Torino, restauratore esperto che da diversi anni soggiorna sovente a Camandona, ha lavorato gratuitamente per eseguire un ottimo restauro sia della parte fotografica che della cornice rimettendo anche al suo posto l’effige del Re Vittorio Emanuele III, che presumibilmente,a seguito delle sue vicende post-belliche, era stata maldestramente ricoperta con un cartoncino incollato. L’Amministrazione comunale è grata al dottor Tridici per l’impegno e l’ottimo lavoro eseguito ed ora il bel quadro fa bella mostra all’ingresso degli uffici comunali.

Lavori di ristrutturazione di due minialloggi nella casa di frazione Falletti. In data 10 agosto 2023 sono stati assegnati all’impresa Bertagnolio i lavori di ristrutturazione di due minialloggi posti nella casa del comune in frazione Falletti sulla base del progetto dell’ing. Girelli di Sordevolo; le opere che riguardano principalmente gli impianti, i serramenti e le tinteggiature comportano una spesa di €. 50,000 e dovranno concludersi entro la fine dell’anno in corso. L’impianto di riscaldamento sarà predisposto per l’allacciamento ai pannelli fotovoltaici che verranno messi in opera nell’anno 2024. Gli immobili verranno messi a disposizione della Associazione “Eduterra”che gestirà a Camandona una iniziativa di scuola parentale.

Messa in sicurezza del territorio- Riqualificazione della Strada dell’Alpe. Il comune ha partecipato al bando di cui all’oggetto ed è stato finanziato al 100% per la somma di €. 289.000 dal Ministero dell’Interno. Nell’ottica della “Riqualificazione della strada comunale dell’Alpe” per la realizzazione di una pista di collegamento tra Camandona ed il Bocchetto Sessera per la quale sono già state eseguite lo scorso anno le opere di un primo lotto di lavori. l’Amministrazione ha deciso di eseguire il completamento della manutenzione della Strada dell’Alpe con opere che partiranno dalla frazione Cerale fino al Santuario del Mazzucco ed alla Bunda Granda compreso il rifacimento della cartellonistica deteriorata e la messa in sicurezza della zona franata in frazione Mino. L’iniziativa di rendere percorribile ai fuoristrada ed alle mountanbyke il tratto del Monte Terlo con la costruzione di un nuovo tratto di pista i cui lavori sono terminati la scorsa primavera ha ottenuto un grande successo tra gli appassionati della bicicletta assistita tanto che quest’anno abbiamo deciso di partecipare ad un consorzio tra Tavigliano (capo commessa) Camandona e Callabiana per l’esecuzione di un circuito ciclistico che partirà da Pratetto, per raggiungere il Bocchetto Sessera, la Marchetta, Carchessio e Monduro e per ritornare a Pratetto la cui spesa di circa 100.000 € verrà finanziata dai comuni per il 20% e dal GAL per l’80%

Completamento lavori casa di frazione Bianco 34 (negozio ed ufficio turistico). Sono stati completati con successo i lavori di riqualificazione della casa che ospita il negozio e l’ufficio turistico con la sostituzione di tutti i serramenti esterni e con l’intonacatura e tinteggiatura di tutte le facciate. Il progetto dell’importo di €. 50.000 è stato eseguito dall’Arch. Mario Porta di Biella e la realizzazione dei lavori a cura dell’impresa Antonio Dambrosio di Sagliano.