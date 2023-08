Novara, sfida di lusso con il Milan di Pioli: 20' minuti di gioco per il biellese Martinazzo

Dopo la Sampdoria di Andrea Pirlo, il Milan di Stefano Pioli. Amichevole di lusso per il Novara che, nella giornata di oggi, 13 agosto, se l'è giocata a viso aperto con i rossoneri, in campo con le riserve e i nuovi acquisti della campagna estiva. Alla fine, l'incontro è terminato 4 a 2 a favore del Diavolo con le reti di Chukwueze, Okafor, Calabria e Colombo. In rete per i piemontesi Corti e Prinelli che hanno reso meno amaro il punteggio finale.

In campo, dal 28' della ripresa con la casacca azzurra, anche il biellese Michael Martinazzo, già protagonista di un ottimo precampionato (leggi anche: Novara, Borini decide la sfida con la Samp di Pirlo: in campo anche il biellese Martinazzo). Il classe '04 si è messo in evidenza marcando a dovere il duo rossonero Romero- Chukwueze.

Ottima prova anche nella sfida di ieri con l'RG Ticino, conclusasi con il risultato di 3 a 2 a favore del Novara. Anche in quest'occasione, l'ex Borgosesia e Pro Vercelli ha offerto una buona prestazione, specialmente nel duello a distanza con Pablo Gonzalez, l'attaccante argentino di punta della formazione avversaria, con un passato proprio nelle fila del Novara.

Ora, a meno di un mese dall'inizio del campionato di Serie C, Martinazzo proverà a non lasciarsi sfuggire la grande occasione della vita: giocare tra i grandi e mostrare a tutti le proprie potenzialità.