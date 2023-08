Calcio, è ufficiale: Ronald Tabaku al Chiavazzese

La Chiavazzese ‘75 comunica che Ronald Tabaku è ufficialmente un giocatore blucremisi per la stagione sportiva 2023/24. Ronald Tabaku, classe 2000, è un fantasista albanese originario di Tirana. Trasferitosi successivamente nella città di Fushë Krujë, a Durazzo, veste la maglia del K.F. Iliria, società militante nella ‘Kategoria e Dytë’ (terza serie professionistica della Lega albanese) e qui riesce a trovare la sua dimensione adatta e ad “esplodere” come calciatore grazie alle sue doti tecniche, ricevendo anche la "consacrazione" definitiva come giocatore di assoluto talento.

Su di lui piombano le attenzioni di molti Club al di fuori dell’Albania ma decide di trasferirsi in Piemonte con la sua famiglia e vestire la casacca della Chiavazzese. Nell’arco della sua carriera - seppur ancora breve vista la giovanissima età - Ronald ha dimostrato di avere in dote una tecnica sopraffina visti i piedi di velluto, una grande visione di gioco e un’intelligenza tattica di alto livello. Queste caratteristiche gli permettono di poter ricoprire molti ruoli: esterno d’attacco, terminale offensivo, regista e mezz’ala di centrocampo. Sono state molte le richieste da parte di società di Eccellenza e Serie D ma il progetto societario blucremisi e l’ottimo rapporto che lo lega con il preparatore atletico Ranieri, l’hanno spinto a sposare la causa blucremisi.