Bi Roller brilla a Santa Maria Nuova

Si è conclusa da poco la “6 giorni di Santa Maria Nuova”, un evento sportivo davvero unico che si svolge ogni anno ai primi di agosto nell’omonima località sulle colline sopra Ancona. Erano 6 gli atleti della delegazione Bi Roller che quest’anno hanno partecipato dal 2 al 6 agosto con grande entusiasmo all’evento sportivo e al clima di festa che anima il paese per tutta la durata della manifestazione, accompagnati da altre due compagne di squadra che hanno fatto da supporter. Ognuno di loro ha corso per 5 gare, a distanza breve e distanza lunga, e si sono confrontati con atleti italiani e stranieri di altissimo livello, stringendo amicizie e vivendo in comunità.

Ben 11 erano le nazioni straniere rappresentate tra cui Repubblica Ceca, Austria, Francia, Portogallo, Israele...Il lavoro di tutta la squadra ha portato a conquistare le 25° posizione nella classifica di squadra su 77 squadre partecipanti. Tutti i pattinatori biellesi hanno inanellato importanti risultati e i migliori sono stati il doppio 4° posto di Susanna Rocchetti, Junior una delle categorie meno numerose, nella gara 10 mila ad eliminazione e nella 5000 a punti/eliminazione e il 5° posto di Annibale Sangiorgi, Allievo, nel giro contrapposto. In particolare questo ultimo risultato è particolarmente significativo perché Annibale ha conquistato il 3° miglior tempo nella manche di qualifica aggiudicandosi con facilità il passaggio alla finale e chiudendo la gara in 5° posizione, sopravanzato da due campioni europei al 1° e 2° posto.

Nelle altre gare, ecco il dettaglio dei risultati conquistati da Annibale Sangiorgi: 9° nella 5000 a traguardi volanti, 9° nella 1000, 12° posizione nella 5000 eliminazione, 13° nella 3000 a punti, 15° nella 500 sprint. Gli altri risultati per Susanna Rocchetti sono stati: 7° nella 500 metri, 8° nel giro crono, 10° nella 5000 a traguardi volanti e 10° nella 1000 metri. Altri risultati di spicco sono stati quelli di Achille Sangiorgi per gli Junior che seppure non sia riuscito ad esprimersi al meglio nelle gare lunghe che sono le sue preferite, ha gareggiato con cuore nelle gare sprint, ad esempio, superando la fase di qualifica della 1000 dopo aver tirato da solo il gruppo per 4 dei 6 giri complessivi di gara. Ecco tutti i risultati nel dettaglio: 7° nella 5000 traguardi volanti, 9° nella 10 mila punti/eliminazione, 10° nella 10 mila ad eliminazione, 11° nella 500 sprint, 13° posizione nella 1000 sprint, 16° nel giro contrapposto. Michele Rocchetti, Allievi, ha corso bene conquistando la 9° posizione nella gara 3000 a punti, la 10° nelle altre due gare lunghe: 5000 metri eliminazione e 5000 metri a traguardi volanti e un poco più indietro in classifica nelle gare sprint che non sono una sua specialità.

Ecco gli altri risultati: 13° nella 500 sprint, 13° nella 1000, 16° nel giro sprint. Andrea Mazzola della categoria Ragazzi si è destreggiato in una delle categorie più numerose ed è sempre riuscito a correre gare di qualità, passando alle fasi successive o conquistando le finali e chiudendo le sue performances sempre in buone posizioni. Ecco il dettaglio: 15° nella 5000 ad eliminazione, 15° nella 1000, 15° nella 3000 a traguardi volanti, 16° nel giro crono, 16° nella 500 sprint, 19° nella 3000 a punti. Saverio Valli per i Senior ha gareggiato con grande competenza destreggiandosi in una categoria molto numerosa e di cui fanno parte atleti di grande valore ed esperienza. Ecco i risultati: 24° nel giro crono ad atleti contrapposti, 25° nella 1000 metri, 25° nella 15 mila ad eliminazione, 26° nella 500, 26° nella 10 mila punti/eliminazione, 27° nella 5000 a traguardi volanti.

Con questa gara si è concluso l’impegno estivo per Bi Roller e si riprenderà a gareggiare ai primi di settembre e a metà settembre ricominceranno i corsi per tutte le specialità. Per questa nuova stagione ci sono molte importanti novità: corso di pattinaggio base, intermedio, preagonismo e agonismo a Biella; corso di pattinaggio base e intermedio a Pernate in provincia di Novara, corso di hockey a Gattinara. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, telefonare al 3755641117.Bi Roller ringrazia gli sponsor che sempre ci assistono: Acqua Lauretana e Sellmat. Buona estate e buon riposo a tutti!