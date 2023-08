Un piatto per la Romagna, arriva la cena benefica di Sala Biellese (foto di repertorio)

Un piatto per la Romagna. È l'iniziativa messa in campo dagli Alpini di Sala Biellese, insieme al Comune, in programma giovedì 17 agosto nella chiesa di San Rocco. La cena benefica avrà inizio alle 19.30; a seguire, lo spettacolo con Loris Gallo.