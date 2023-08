Un anno fa l'addio a Piero Angela

Un anno fa ci lasciava Piero Angela. Il giornalista e conduttore se n'è andata il 13 agosto 2022, lasciando un grande vuoto nel mondo della cultura, ma anche della divulgazione scientifica.

Morto all'età di 93 anni con i suoi programma "Quark" e "Superquark" è entrato nelle case e nel cuore degli italiani. Anche argomenti complessi riusciva a renderli accessibili al grande pubblico con un racconto facile da comprendere e avvincente.

La sua eredità oggi è stata raccolta dal figlio Alberto e il suo programma Noos, l'avventura della conoscenza. Nato a Torino il 22 dicembre del 1928 ed è stato giornalista, saggista e conduttore televisivo. Nella sua città d'origine il suo ricordo è forte e radicato come ha dimostrato anche il grande murales realizzato a Nichelino da Davide Andreazza.

Nel 1989 è stato tra i fondatori del CICAP, associazione per il controllo sulle pseudoscienze. “Piero è stato un punto di riferimento per tutti noi: un mentore, un amico, un consigliere - lo ricorda oggi in una nota il presidente Sergio Della Sala -. Non vogliamo ricordarlo con un messaggio nostalgico ma al contrario con le parole che ci ha lasciato e raccogliendone il testimone, per mantenere viva la scintilla della conoscenza e la voglia di cercare che fanno parte dello spirito della nostra Associazione”.

Oggi, in occasione del primo anniversario dalla scomparsa, la Rai ha deciso di dedicargli un'intera giornata di programmazioni che culminano con la trasmissione in prima serata su Rai Uno di una puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta: Piero Angela - Un viaggio lungo una vita, in cui il figlio Alberto ripercorre tutte le tappe della sua carriera.