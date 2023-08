Amici della Lana, a Miagliano arrivano le visite teatralizzate al Lanificio Botto

Domenica 20 agosto, proseguirà il programma Wool Experience di Amici della lana, realizzato grazie alla Rete Museale Biellese e al contributo di Fondazione CR Biella.

L’appuntamento partirà già dal mattino presso il Lanificio F.lli Botto di Miagliano, alle 10.30, con la visita teatralizzata di Storie di Piazza aps, "Storie di Fabbrica- Paesaggi di lana" e, a seguire, la visita alla nuova mostra denominata “Storie di Pecore e di Lana” realizzata da Amici della Lana in collaborazione con Fatti ad Arte, Biella The Wool Company e con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. Per l’evento è gradita la prenotazione, ma sarà possibile assistere alla visita anche nel pomeriggio, previa prenotazione. La visita teatralizzata sarà condotta da due giovani: Davide Ingannamorte e Zaccaria Roj, un attore e un musicista, per accompagnarci nel mondo della fabbrica e del villaggio.

Un viaggio emozionante attraverso la storia operaia della lana in cui il Lanificio, la roggia e le strade percorse in passato dagli operai prendono vita grazie al teatro e alla musica, elementi che si fondono per raccontare le storie nascoste di questo meraviglioso patrimonio. In questo spettacolo raccontato e musicato si alterneranno diversi personaggi interpretati teatralmente da Ingannamorte attore dell’Accademia di Roma e da Roj chitarrista sensibile ai luoghi del biellese a cui dedica da anni studio e ricerca. Sono diversi i personaggi che si avvicenderanno sul palco naturale lungo la roggia, splendido e fresco scenario che ha già accolto due versioni di Woolscape con altri interpreti, a giugno e luglio.

Un lavoro, quello di Storie di Piazza, nato dall’incontro tra recitazione e musica per raccontare la vita di quattro operai: storie vere che fanno parte di tutti noi e del nostro passato. A seguire si terrà la visita all’esposizione, “Storie di Pecore e di Lana”, inaugurata il 5 agosto e ospitata nel cortile interno del Lanificio, con racconto del percorso della lana e sue lavorazioni, dalla lana sucida al prodotto finito, con possibilità tattili e sensoriali. L’evento è organizzato in collaborazione con Storie di Piazza Aps, Biella The Wool Company, Comune di Miagliano e Amici della Lana Aps, per il progetto Woolscape realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

Zaccaria Roj - chitarrista acustico - compositore. Comincia lo studio della chitarra a tredici anni, ha fatto parte in diversi progetti musicali biellesi suonando folk irlandese, blusa americano e tradizionale. Dal 2018 mette in musica atmosfere intime, rilassate e naturalistiche, dedicate alle sensazioni che i luoghi del biellese regalano, a partire dalle riserve naturali come quella del gorgomoro o la valle Cervo, o della Valle Elvo, alla vita dei contadini, a comunità formate da persone semplici oltre che alle sensazioni e le esperienze di vita dell'artista stesso., ancorate alle loro vecchie origini.

Davide Ingannamorte – Nato nel 2002.Attore, studente e videomaker. Peer educator, recitazione, riprese video, regia. Nel 2011 comincia a studiare recitazione frequentando numerosi corsi e entrando in contatto con le principali compagnie teatrali presenti sul territorio Biellese. scolastico i principali autori teatrali e creando video e cortometraggi.Nel 2019 entra a far parte dell' Associazione Culturale Storie di Piazza in veste di attore. Attualmente studia all'Accademia Internazionale di teatro di Roma