Dal Nord Ovest - Stalker perseguita l'ex e lo investe con la macchina

Non accettava la fine della relazione con il suo uomo e da quel momento ha iniziato una vera e propria persecuzione nei suoi confronti e in quelli della nuova fidanzata.

Per una 49enne astigiana è scattato il divieto di avvicinamento da parte della polizia. La donna aveva iniziato dapprima a minacciare l’ex telefonicamente, dicendo che lo avrebbe fatto arrestare, fino ad aggravare sempre di più le sue condotte, un’escalation, in cui la donna ha dato luogo ad una vera e propria persecuzione. L’astigiana ha iniziato a seguire l’ex compagno e la nuova fidanzata dappertutto, aggredendoli ed insultandoli ed in un’occasione anche sputando loro addosso.

Nell’ultimo episodio, particolarmente allarmante, la donna, avendo notato l’ex fidanzato in compagnia con la nuova ragazza, lo ha letteralmente investito con la propria auto, cagionandogli delle lesioni; lesioni che in un’altra circostanza aveva cagionato anche alla nuova compagna, sbattendola contro ad un muro.

Nelle due vittime si era creato un vero e proprio stato d’ansia e di paura, che li ha indotti a denunciare tutte le condotte vessatorie da loro subite, in molte delle quali avevano contattato tempestivamente la Polizia.

In considerazione del grave quadro indiziario emerso nei confronti dell’autrice delle condotte sopra evidenziate, la Procura della Repubblica di Asti ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Asti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle due vittime, provvedimento tempestivamente eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Asti.