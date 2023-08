Serie di interventi dei Carabinieri per liti in famiglia e discussioni tra conoscenti. È successo ieri, 12 agosto, nei comuni di Pettinengo, Coggiola, Cavaglià, Mongrando e Valdilana: come spesso accade, la situazione è tornata alla normalità e le persone coinvolte sono state informate delle rispettive facoltà di legge.

In un caso, un uomo avrebbe anche segnalato ai militari di esser stato aggredito. In seguito, è stato portato in ospedale dal 118 per accertamenti.