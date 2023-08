Lutto a Cerreto Castello per la morte dell'infermiera Lucia Clara Rodighiero

Dolore e profondo cordoglio a Cerreto Castello per la morte di Lucia Clara Rodighiero, mancata in queste ore all'affetto dei suoi familiari. È stata per molti anni apprezzata e stimata infermiera.

Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di Cerreto alle 20.30 di martedì 15 agosto. Il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, sarà celebrato mercoledì 16, alle 10, sempre in paese.