Intervento dei Carabinieri a Biella su richiesta di alcuni cittadini. Gli stessi avrebbero segnalato un uomo intento a gridare e inveire contro i passanti.

È accaduto in via Ivrea: una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno identificato il soggetto, un nigeriano di 25 anni, già gravato da un provvedimento di espulsione notificatogli a Novara lo scorso 21 luglio. Lo stesso è stato poi portato negli uffici della Questura per l'esecuzione del provvedimento.