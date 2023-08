Giovane si ribalta con la moto e finisce a terra sulla Provinciale per Oropa, l'amico lancia l'allarme (foto di Dimitri Ozino)

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco fa lungo la Provinciale per il Santuario di Oropa.

Stando alle prime ricostruzioni, un giovane alla guida avrebbe perso il controllo della sua moto e si sarebbe ribaltato finendo sull'asfalto. In sua compagnia un amico che ha subito dato l'allarme.

In breve tempo, il ferito è stato raggiunto dal personale sanitario del 118 e assistito sul posto. Poco dopo, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.