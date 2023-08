Biella, scontro tra due auto in via Marconi: danni ma nessun ferito (foto di repertorio)

Non hanno riportato conseguenze gravi le due donne di 68 e 60 anni, residenti nel capoluogo di provincia, rimaste coinvolte in un sinistro stradale. È accaduto ieri, intorno alle 17.30, in via Marconi, a Biella.

Nessun ferito, solo danni ai mezzi, poi rimossi dal carro attrezzi. Sul posto anche i Carabinieri per la viabilità e i rilievi del caso.