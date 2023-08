Le sere d'estate di Villa del Bosco conquistano i biellesi tra piatti squisiti e musica live FOTO

Nonostante la pioggia del tardo pomeriggio di ieri, 12 agosto, in tanti si sono dati appuntamento a Villa del Bosco per le cene d'estate, realizzate dall'Associazione Sportiva e dal Comune, in occasione della festa patronale di San Lorenzo.

Ancora una volta il menù ha conquistato il palato dei presenti. Anche dei più esigenti. Giovedì è stato protagonista il fritto misto di pesce, venerdì il toro allo spiedo, sabato l'insalata di mare con spaghetti ai frutti di mare. Il tutto accompagnato da buona musica, piacevole e divertente.

Oggi, 13 agosto, è in programma il gran finale con gnocchi ai due sughi, distribuiti nella piazza principale del paese, assieme all'esibizione live delle Schegge Sparse con la cover di Ligabue.