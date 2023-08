Piogge e forti temporali nella notte sul nord Piemonte: è allerta gialla anche nel Biellese

Maltempo in arrivo sul Biellese. Lo comunica Arpa Piemonte sul proprio sito web: “La perturbazione collocata a nordovest delle isole Britanniche tende ad espandere progressivamente la propria influenza verso sud -si legge - Ciò mantiene flussi sudoccidentali in quota sul nordovest italiano con deboli infiltrazioni di aria più fresca sul Piemonte settentrionale. Associato a ciò è attesa, dalla serata odierna, un'intensificazione dei flussi orientali nei bassi strati sul nord della regione. Tale combinazione di fattori, unita alle temperature elevate attese per il pomeriggio odierno e al cospicuo apporto di umidità su tutta la colonna atmosferica, porterà ad un aumento deciso dell'instabilità con possibile innesco di temporali anche di forte intensità nella notte tra oggi e domani tra Biellese, Verbano, Vercellese e Novarese, in esaurimento in mattinata. Sono attese forti raffiche di vento e grandinate in corrispondenza dei temporali più intensi”.

E aggiunge: “Sono inoltre previsti rovesci e temporali moderati a ridosso dell’arco alpino in sconfinamento alle pianure adiacenti per il pomeriggio odierno. In considerazione dei fenomeni attesi il centro funzionale di Arpa ha emesso un'allerta gialla sui settori alpini settentrionali (Zone A e B) e sulla pianura adiacente (Zona I)”.