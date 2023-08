Ponderano, ancora rifiuti abbandonati e degrado: residenti furibondi FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

"Una terra di nessuno sia perchè al confine tra Ponderano e Biella, sia perchè nessuno si preoccupa di raccogliere i rifiuti abbandonati in prossimità dell'area carico-scarico merci dell'ipermercato OBI. Una situazione già segnalata due anni fa (leggi anche: Un lettore segnala rifiuti abbandonati e sporcizia a Ponderano, Locca: "Metteremo telecamera" FOTO).

Vicino all'area carico-scarico vengono gettati gli imballaggi fuori dal cancello di OBI. Purtroppo non si è mai visto uno spazzino. In più i container dei rifiuti sono aperti e, quando c'è vento, molti rifiuti finiscono sulla strada. Risultato una discarica continua. Un problema più volte segnalato dalla cittadinanza. Già qualche anno fa il già sindaco Elena Chiorino si era interessata al problema. Con questa amministrazione alcuni di noi, più volte, hanno segnalato l'accaduto. La risposta è stata 'è tutto a posto'. Talmente a posto che camminiamo in mezzo alla spazzatura”.