Biella-Istanbul in bici, Maurizio Maffeo vicino al confine con la Bulgaria FOTO e VIDEO

“Sono ad un passo dal confine con la Bulgaria. Nelle prossime ore proverò ad arrivare a Sofia oppure mi fermo qualche km prima”. A parlare Maurizio Maffeo, appassionato ciclista biellese che, nei giorni scorsi, ha raggiunto diverse capitale europee dopo la partenza in solitaria lo scorso 5 agosto. Dopo aver visitato Zagabria, Maffeo è lanciato verso la sua meta finale: Istanbul (leggi anche: Biella-Istanbul in bici, Maurizio Maffeo oggi a Belgrado).

“Oggi tappa bellissima tutta su strade tranquille ma l'asfalto non è dei migliori – racconta - Ho cominciato a fare su e giù dai Balcani e prima di Sofia c'è uno scollinamento a 1400/1500 metri. Tutto procede e dopo Sofia deciderò quale strada imboccare per arrivare ad Istanbul. Non è da escludere che mi porti verso il mar Nero. Allungo di un giorno ma vorrei pedalare un po' da quelle parti per poi attraversare il grande parco naturale di Stranzha, una tappa obbligata per tutti gli appassionati. Le foto in città sono di Belgrado”.