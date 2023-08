Inflazione: Piemonte tra le Regioni più care d'Italia, ma Biella è al 55° posto (su 68) nella classifica delle città

Con 1283 euro di rincaro annuo per famiglia media e 5,9% di inflazione annua a luglio, Biella si colloca al 55° posto (su 68) nella classifica delle città e regioni più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita, graduatoria stilata dall'Unione Nazionale Consumatori sulla base dei dati territoriali dell'inflazione di luglio resi noti dall'Istat.

E' Genova la città più cara d'Italia, seguita da Varese, Milano, Grosseto, Lodi, Perugia, Siena, Bologna, Alessandria, prima in Piemonte. Mentre, registrano meno spese aggiuntive Sassari, Avellino e Trento,

Ecco la classifica completa delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N Città Rincaro annuo per famiglia media (in euro) Inflazione annua di luglio 1 Genova 1787 8,2 2 Varese 1714 6,5 3 Milano 1710 6,3 4 Grosseto 1691 7,5 5 Lodi 1650 6,5 6 Perugia 1585 6,9 7 Siena 1578 7,0 8 Bologna 1572 6,3 9 Alessandria 1533 6,9 9 Lucca 1533 6,8 11 Lecco 1523 6,0 12 Ravenna 1522 6,3 13 Firenze 1516 6,5 14 Venezia 1515 6,3 15 Torino 1495 6,5 16 Massa-Carrara 1488 6,6 16 Pistoia 1488 6,6 18 Imperia 1482 7,4 19 Modena 1474 6,1 19 Ferrara 1474 6,1 21 Terni 1470 6,4 22 Pisa 1465 6,5 23 Bolzano 1462 5,5 24 Pavia 1450 5,5 24 Piacenza 1450 6,0 24 Forlì-Cesena 1450 6,0 24 Rimini 1450 6,0 28 Como 1424 5,4 28 Brescia 1424 5,4 30 Mantova 1422 5,6 31 Padova 1420 6,1 31 Livorno 1420 6,3 33 Arezzo 1398 6,2 34 Benevento 1362 7,0 35 Roma 1358 5,8 36 Cuneo 1355 6,1 37 Treviso 1350 5,8 38 Trieste 1346 5,8 39 Bergamo 1345 5,1 40 Viterbo 1336 5,9 41 Novara 1333 6,0 42 Palermo 1330 6,7 43 Vicenza 1327 5,7 44 Udine 1323 5,7 45 Teramo 1301 6,4 46 Messina 1297 6,8 47 Belluno 1293 5,8 47 Brindisi 1293 7,8 49 Cremona 1292 4,9 ITALIA 1283 5,9 50 Verona 1280 5,5 50 Rovigo 1280 5,5 52 Pordenone 1276 5,5 53 Olbia - Tempio 1260 7,0 54 Napoli 1254 6,2 55 Biella 1253 5,9 56 Catania 1251 6,3 57 Aosta 1238 5,0 58 Parma 1232 5,1 59 Vercelli 1231 5,8 60 Ascoli Piceno 1209 6,4 61 Reggio Emilia 1208 5,0 62 Macerata 1172 6,2 63 Siracusa 1163 6,1 64 Gorizia 1156 5,2 65 Cosenza 1139 6,1 66 Trento 1125 4,3 67 Avellino 1089 5,6 68 Sassari 1044 5,8

A livello regionale, il Piemonte (rincaro annuo per famiglia media di 1397 euro, ed inflazione annua di luglio al 6,4%) è al quinto posto, preceduto da Liguria, Umbria, Lombardia e Toscana. La regioni con meno rincari sono invece Basilicata, Molise e Calabria.

Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)