Grave incidente poco prima delle 13 ad Oleggio. In zona Fornaci si sono scontrate un’auto e una moto.

Il centauro è stato trasportato in codice rosso dall'eliambulanza all'ospedale Maggiore di Novara. Avrebbe riportato gravi ferite, ma, da informazioni diramate dal 118, non sarebbe in pericolo di vita.