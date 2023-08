Per cause in via di accertamento, questa notte, un'auto è uscita di strada finendo la sua corsa ribaltata in una scarpata nel comune di Pamparato.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 2,40 sulla statale 178. Nessun altro veicolo coinvolto. A bordo del mezzo tre ragazzi che hanno chiamato i soccorsi. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Mondovì e dell'emergenza sanitaria. Per i tre occupanti due codigi gialli e un verde.