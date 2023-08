In difficoltà vicino al Tracciolino, due escursionisti recuperati dal Drago (foto di repertorio)

Sono terminate le operazioni di recupero di due escursionisti trovatisi in difficoltà in un'area vicina al Tracciolino, nel comune di Graglia.

L'allarme è stato lanciato nella prima serata di oggi, 12 agosto. Sul posto i Vigili del Fuoco e l'elicottero Drago che, dopo aver sorvolato la zona, ha individuato la coppia. Una volta a bordo, è stata affidata all'assistenza delle squadre di terra per il ritorno alle auto in sosta. Dalle prime informazioni raccolte, i due sono in buone condizioni fisiche.